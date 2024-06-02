Остается гадать, где они: в городе Юности два дня ищут женщину с тремя детьми

Волонтеры ДПСО «Лига Спас», распространившие ориентировку, сообщают, что пропавшие могут находиться в любом населенном пункте. Старовойтовой Ольге — 46 лет. Ее рост — 166 сантиметров, волосы окрашены в темно-коричневый цвет, глаза серый. Предположительно, в тот день на ней были джинсы и кроссовки.