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Остается гадать, где они: в городе Юности два дня ищут женщину с тремя детьми

Женщина с тремя детьми пропала два дня назад в Комсомольске.

Источник: Соцсети

В Комсомольске-на-Амуре с последнего дня весны ищут женщину с тремя детьми. В последний раз ее, двух девочек и мальчика видели 31 мая в районе Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Волонтеры ДПСО «Лига Спас», распространившие ориентировку, сообщают, что пропавшие могут находиться в любом населенном пункте. Старовойтовой Ольге — 46 лет. Ее рост — 166 сантиметров, волосы окрашены в темно-коричневый цвет, глаза серый. Предположительно, в тот день на ней были джинсы и кроссовки.

С Ольгой находились восьмилетняя Маша, пятилетняя Аня и девятилетний Ваня. Рост мальчика — 134 сантиметра, он худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. В день пропажи на нем, предположительно была клетчатая рубашка с капюшоном, джинсы и кроссовки.

На девочках, по предварительным данным, была такая же одежка — кроссовки, джинсы и клетчатая рубашка с капюшоном. Мария и Анна худощавого телосложения, у них светлые волосы.

Пока других подробностей исчезновения женщины и детей нет. Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении комсомольчан, сообщить им по телефонам: 8 (914) 190−12−17, 8 (914) 167−37−77.

«КП»-Хабаровск" продолжает следить за ситуацией.