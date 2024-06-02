В День защиты детей два ребенка пострадали в авариях с самокатами

Еде одна авария с самокатом произошла уже вечером в Кировском районе во дворе дома № 98 по улице Зорге. Здесь мальчик 10 лет, управляя «средством индивидуальной мобильности», попал под колеса «хонды», за рулем которой был 24-летний водитель. Также, как в первом случае, ребенок госпитализирован.