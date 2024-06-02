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В День защиты детей два ребенка пострадали в авариях с самокатами

В День защиты детей в Новосибирске в авариях с самокатами травмировались двое детей. Оба ребенка в стационарах.

Источник: Прецедент

Девочка 14 лет столкнулась со взрослым самокатчиком. В результате она получила травмы и попала в больницу. Все случилось в центре города на Красном проспекте.

Как сообщают в ГИБДД, мужчина на электросамокате двигался навстречу потерпевшей по тротуару со стороны улицы Писарева в сторону улицы Достоевского. Столкновение произошло напротив дома № 73 по Красному проспекту. Взрослый участник ДТП с места происшествия скрылся.

Еде одна авария с самокатом произошла уже вечером в Кировском районе во дворе дома № 98 по улице Зорге. Здесь мальчик 10 лет, управляя «средством индивидуальной мобильности», попал под колеса «хонды», за рулем которой был 24-летний водитель. Также, как в первом случае, ребенок госпитализирован.

В пресс-службе ГИБДД добавили, что по обеим авариям проводится дознание.

Ранее "Прецедент писал: мать новосибирской школьницы пожаловалась Мизулиной на ЕГЭ.

Екатерина СОСНИНА.