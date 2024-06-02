Попали под колеса пьяных: два пешехода погибли в ДТП в первый день лета в Хабаровском крае

Госавтоинспекция Хабаровского края опубликовала сводку происшествий за 1 июня. По их данным, в первый день лета произошло пять аварий: один наезд на препятствие и четыре наезда на пешеходов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ДТП пострадали пять человек, два пешехода погибли. В обоих случаях они попали под колеса пьяных водителей.
Всего инспекторы зарегистрировали 423 нарушения правил дорожного движения. Задержан 21 пьяный водитель, семь из которых — в Хабаровске. На некоторых завели уголовное дело.
Еще у 19 автомобилистов не было прав, двоих поймали в Хабаровске. девять пешеходов нарушили правила перехода дороги, двое — в краевом центре.
Инспекторы напоминают, что садиться за руль в пьяном виде строго запрещено. Это может привести к трагедии: по вине таких водителей нередко гибнут люди.