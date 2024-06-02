Попали под колеса пьяных: два пешехода погибли в ДТП в первый день лета в Хабаровском крае

Госавтоинспекция Хабаровского края опубликовала сводку происшествий за 1 июня. По их данным, в первый день лета произошло пять аварий: один наезд на препятствие и четыре наезда на пешеходов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".