Шахматисту Каспарову грозит уголовное дело за нарушение деятельности иноагента

Минюст внес Каспарова в перечень иноагентов в мае 2022 года. В качестве обоснования было указано «осуществление политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках указаны Украина и Human rights foundation (США). Суды в РФ неоднократно привлекали его к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах. Каспаров проживает за пределами России.