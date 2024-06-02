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Шахматисту Каспарову грозит уголовное дело за нарушение деятельности иноагента

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следователи могут возбудить уголовное дело в отношении шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: AP 2023

«Уголовное дело грозит Каспарову по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В настоящее время все основания для этого есть», — сказал собеседник агентства.

В случае возбуждения уголовного дела Каспарову может грозить до двух лет лишения свободы или штраф, добавил представитель правоохранительных органов.

Минюст внес Каспарова в перечень иноагентов в мае 2022 года. В качестве обоснования было указано «осуществление политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках указаны Украина и Human rights foundation (США). Суды в РФ неоднократно привлекали его к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах. Каспаров проживает за пределами России.

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