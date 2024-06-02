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Дети разломали памятник Василию Теркину в Новосибирске

Местные жители надеются, что виновных найдут и привлекут к ответственности.

Источник: Соцсети

В Калининском районе Новосибирска вандалы снова испортили памятник Василию Теркину. Об этом сообщили в паблике жилмассив «Родники».

«Сегодня неизвестные лица разломали памятник Василию Тёркину в сквере на ул. Свечникова. Все службы города оповещены о произошедшем», — написали в паблике.

В итоге памятник увезли на реставрацию. Местные жители надеются, что виновных найдут и привлекут к ответственности.

Отметим, знаменитого народного героя из поэмы Александра Твардовского реставрировали недавно. Прошлая атака вандалов была зимой — бойцу сломали ноги. На прежнее место он вернулся в начале мая текущего года.

Местные жители в вандализме подозревают детей.