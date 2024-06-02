Дети разломали памятник Василию Теркину в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска вандалы снова испортили памятник Василию Теркину. Об этом сообщили в паблике жилмассив «Родники».
«Сегодня неизвестные лица разломали памятник Василию Тёркину в сквере на ул. Свечникова. Все службы города оповещены о произошедшем», — написали в паблике.
В итоге памятник увезли на реставрацию. Местные жители надеются, что виновных найдут и привлекут к ответственности.
Отметим, знаменитого народного героя из поэмы Александра Твардовского реставрировали недавно. Прошлая атака вандалов была зимой — бойцу сломали ноги. На прежнее место он вернулся в начале мая текущего года.
Местные жители в вандализме подозревают детей.