В Красноярском крае подростки угнали отцовскую «Волгу» и разбились насмерть

В полиции напоминают, что лето — всегда сложный период и требует особого внимания к безопасности детей. Много соблазнов и опасностей. Чтобы избежать трагедий, взрослые не должны оставлять без внимания своих детей. Улица — не место, где дети должны находиться бесконтрольно.