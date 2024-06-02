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В Красноярском крае подростки угнали отцовскую «Волгу» и разбились насмерть

Трагедия произошла на севере Красноярского края в эвенкийском поселке Байкит.

Источник: РИА "Новости"

Подростки 13−14 лет решили покататься на отцовской «Волге», стащили ключи и угнали автомобиль.

Но ребята не справились с управлением и улетели в кювет. Двое детей погибли на месте, двоих с места аварии увезли в больницу, они находятся в тяжелом состоянии.

В полиции напоминают, что лето — всегда сложный период и требует особого внимания к безопасности детей. Много соблазнов и опасностей. Чтобы избежать трагедий, взрослые не должны оставлять без внимания своих детей. Улица — не место, где дети должны находиться бесконтрольно.