Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с разливом топлива произошло в Красноярском крае

Вечером 1 июня под Ачинском в результате ДТП разлилось топливо.

Источник: Краевая служба спасения

Об этом сообщили в Службе спасения Красноярского края.

На ликвидацию последствий аварии выезжали спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения. Специалисты обработали территорию биоразлагаемым сорбентом 350 квадратных метров дорожного полотна.

Утечку топлива удалось остановить, в воду нефтепродукты не попали.

Судя по фото, грузовик пострадал в ходе разворота. Детали происшествия не раскрываются.

Ранее при опрокидывании цистерны бензовоза в Красноярском крае часть нефтепродуктов вытекла из емкости.