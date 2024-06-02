ДТП с разливом топлива произошло в Красноярском крае

Об этом сообщили в Службе спасения Красноярского края.
На ликвидацию последствий аварии выезжали спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения. Специалисты обработали территорию биоразлагаемым сорбентом 350 квадратных метров дорожного полотна.
Утечку топлива удалось остановить, в воду нефтепродукты не попали.
Судя по фото, грузовик пострадал в ходе разворота. Детали происшествия не раскрываются.
Ранее при опрокидывании цистерны бензовоза в Красноярском крае часть нефтепродуктов вытекла из емкости.