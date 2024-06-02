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Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 117 гектаров

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области к 06:00 мск достигла 117 гектаров, сообщил региональный главк МЧС.

Источник: © РИА Новости

«Тушение осложняет ветровая нагрузка. Угроза населенным пунктам отсутствует», — говорится в релизе.

Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве вечером 31 мая, предположительно из-за удара молнии. Утром следующего дня пожар удалось ликвидировать на площади 169 гектаров, но в 15:15 стало известно о новом возгорании — в Ефремово-Степановском участковом лесничестве (входит в состав Тарасовского лесничества).

Первоначально площадь возгорания составляла 15 гектаров, но к 21:00 огонь охватил уже 37 гектаров, а к 21:47 — 43,2 гектара.

Пожар ликвидируют 280 специалистов, среди которых 153 сотрудника МЧС, а также 42 единицы техники. Вертолет Ми-8 совершил 12 вылетов, сбросив 42 тонны воды.

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