Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 117 гектаров

Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве вечером 31 мая, предположительно из-за удара молнии. Утром следующего дня пожар удалось ликвидировать на площади 169 гектаров, но в 15:15 стало известно о новом возгорании — в Ефремово-Степановском участковом лесничестве (входит в состав Тарасовского лесничества).