Площадь пожара в лесничестве в Ростовской области достигла 117 га

«Тушение осложняет ветровая нагрузка. Угроза населенным пунктам отсутствует. По состоянию на 06:00 площадь пожара увеличилась до 117 га», — указано в сообщении.
В тушении пожара задействована авиация.
Вечером 31 мая площадь пожара в лесном массиве Тарасовского района Ростовской области составляла 52 гектара. Глава региона Василий Голубев рассказал, что возгорание обнаружили работники лесного хозяйства при патрулировании. Специалисты считают, что огонь мог охватить лесничество в результате удара молнии.
К ликвидации пожара привлекли 121 спасателя и 46 единиц специальной техники, а также воздушное судно МЧС России.