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ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн — РИА Новости. ВСУ снижают применение арторудий на купянском участке фронта, отдавая предпочтение дронам, рассказал РИА Новости старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Мамура».

Источник: AP 2023

«Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет (кассетных боеприпасов — ред.), прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах», — сказал он.

По мнению военнослужащих, это связано не только с разницей себестоимости снарядов и дронов, в пользу последних, но и, в случае ВСУ, с большей эффективностью БПЛА по сравнению с артиллерией.

«Больше связано с эффективностью. Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета — ред.). А дронов — два, три, четыре и можно машину вывести из строя», — пояснил собеседник агентства.