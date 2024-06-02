ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец

«Больше связано с эффективностью. Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета — ред.). А дронов — два, три, четыре и можно машину вывести из строя», — пояснил собеседник агентства.