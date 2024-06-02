ВСУ снижают применение артиллерийских орудий, рассказал боец

«Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет (кассетных боеприпасов — ред.), прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах», — сказал он.
По мнению военнослужащих, это связано не только с разницей себестоимости снарядов и дронов, в пользу последних, но и, в случае ВСУ, с большей эффективностью БПЛА по сравнению с артиллерией.
«Больше связано с эффективностью. Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета — ред.). А дронов — два, три, четыре и можно машину вывести из строя», — пояснил собеседник агентства.