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Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн — РИА Новости. Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожили минометный расчет ВСУ с орудием, не дававший продвигаться пехоте группировки на Купянском участке фронта в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным «Буран».

Источник: © РИА Новости

«Цели бывают совсем разные: начиная с пехоты и заканчивая артиллерийскими целями — орудиями, только что работали по цели миномет — поразили с двух выстрелов. Первый был пристрелочный, второй — точно в цель», — рассказал «Буран».

По его словам, данный миномет мешал продвигаться пехоте группировки войск «Запад» на одном из участков в зоне спецоперации. Командир орудия сообщил, что расчет довольно опытный, на счету артиллеристов такие цели как пехота, большое количество арторудий, техника, а также позиции ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения («Азов»*) в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

* Запрещенная в России террористическая организация