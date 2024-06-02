Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении

«Цели бывают совсем разные: начиная с пехоты и заканчивая артиллерийскими целями — орудиями, только что работали по цели миномет — поразили с двух выстрелов. Первый был пристрелочный, второй — точно в цель», — рассказал «Буран».
По его словам, данный миномет мешал продвигаться пехоте группировки войск «Запад» на одном из участков в зоне спецоперации. Командир орудия сообщил, что расчет довольно опытный, на счету артиллеристов такие цели как пехота, большое количество арторудий, техника, а также позиции ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения («Азов»*) в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.
* Запрещенная в России террористическая организация