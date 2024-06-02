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США сообщили об отражении атаки хуситов после их заявления об ударе по авианосцу

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уничтожило над Красным морем беспилотник и две противокорабельные баллистические ракеты. Йеменские хуситы ранее утверждали, что успешно атаковали атомный авианосец и крейсер США и три коммерческих судна.

Источник: Reuters

В сообщении CENTCOM в соцсети X говорится, что между 19:00 и 23:30 в южной части Красного моря были сбиты две противокорабельные ракеты. Как утверждается, они были выпущены в сторону эсминца USS Gravely. Беспилотники были сбиты с 9:00 до 19:30. Отмечается, что ни американские, ни коалиционные, ни коммерческие суда не сообщали о повреждениях.

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявлял, что движение провело шесть успешных операций в Красном море и Индийском океане. Хуситы сообщают об атаке авианосца Dwight Eisenhower второй раз.

Нападения йеменских хуситов в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе происходят с ноября 2023 года. Они атакуют суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем. Таким образом хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем. США и Великобритания с начала 2024 года наносят ответные удары по территории Йемена.