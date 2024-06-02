США сообщили об отражении атаки хуситов после их заявления об ударе по авианосцу

В сообщении CENTCOM в соцсети X говорится, что между 19:00 и 23:30 в южной части Красного моря были сбиты две противокорабельные ракеты. Как утверждается, они были выпущены в сторону эсминца USS Gravely. Беспилотники были сбиты с 9:00 до 19:30. Отмечается, что ни американские, ни коалиционные, ни коммерческие суда не сообщали о повреждениях.