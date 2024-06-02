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Четыре человека пострадали в аварии в Алматы

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 июня, в Алматы — водитель не справился с управлением, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Источник: zakon.kz

Авария имела место в воскресенье примерно в 7 часов утра.

По информации стражей порядка, водитель автомобиля марки Mitsubishi Outlander, следуя по улице Гоголя в восточном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения.

В результате аварии водитель и три его пассажира обратились за медпомощью.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники УП Алмалинского района.

На официальном сайте «Электронного правительства» говорится, в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших / 112 — если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП,
  • протокол осмотра места ДТП,
  • административный протокол,
  • отобрать объяснения,
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.