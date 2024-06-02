В Миассе продавец заработала судимость, продав алкоголь несовершеннолетней

В Миассе (Челябинская область) продавец заработала судимость, продав алкоголь несовершеннолетней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что 48-летняя местная жительница признана виновной по статье 151.1 Уголовного кодекса РФ.
Как следует из приговора, все произошло в октябре 2023 года. Продавец, не потребовав документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст покупателя, продала несовершеннолетней алкогольную продукцию.
Отмечается, что женщину ранее подвергали административному наказанию за незаконную продажу алкоголя несовершеннолетнему.
«Признавая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, исключительной, суд назначил ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи 151.1 УК РФ, в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей», — прокомментировали в пресс-службе Миасского горсуда.
Приговор вступил в законную силу.