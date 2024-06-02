Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.
Два дрона сбили над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря, уточнили в военном ведомстве.
О том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил также губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, погибших и пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.