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Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО уничтожили над территорией России три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Два дрона сбили над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря, уточнили в военном ведомстве.

О том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил также губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, погибших и пострадавших нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.