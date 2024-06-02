Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, атаке FPV-дрона подвергся поселок Ивня Ивнянского района.
"В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте, пожарными расчетами производится тушение очага возгорания.
В субботу на подлете к Белгороду ПВО уничтожили украинские ракеты «Точка У». Пресечена атака БПЛА и на Брянскую область. Вечером снаряд ВСУ попал в здание школы в селе Муром в Белгородской области.
Накануне беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и сдетонировал, а при атаке дронов ВСУ на город Грайворон ранения ног получил мирный житель.
Днем ранее украинский ударный дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области — один человек погиб и несколько получили ранения. Тогда же ранения получили еще несколько человек при обстреле ВСУ села Зозули под Белгородом. А в результате атаки на село Грузское Борисовского района области в тот день были повреждены взрывами храм и здание местного филиала Почты России.