Над Азовским морем уничтожен беспилотник ВСУ

Днем ранее украинский ударный дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области — один человек погиб и несколько получили ранения. Тогда же ранения получили еще несколько человек при обстреле ВСУ села Зозули под Белгородом. А в результате атаки на село Грузское Борисовского района области в тот день были повреждены взрывами храм и здание местного филиала Почты России.