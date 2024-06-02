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В Башкирии в лесу нашли таинственные могилы

В Башкирии в лесу нашли таинственные могилы.

Источник: Издание «На земле Салавата»

В Башкирии краеведы Салаватского района республики и поселка Кропачево Ашинского района Челябинской области нашли в лесу таинственные могилы с надгробными памятниками, у которых почти стерлись фамилии усопших. Как сообщает издание «На земле Салавата», оказалось, что это заброшенное кладбище деревни Мураткино, исчезнувшей в прошлом веке.

Место захоронения умерших было обнаружено только с третьей попытки. Двухдневные самостоятельные результатов не дали. И только после общения с жителями деревни Яхъя удалось узнать координаты кладбища, где сохранились только два памятника. На обоих указано по два имени умерших.