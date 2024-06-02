В Каменске-Уральском автобус сбил пешехода.

В Каменске-Уральском произошло ДТП 1 июня в 10:00 на улице Коммунальной, около дома № 24. В нем получил травмы 65-летний мужчина, переходящий дорогу в непредназначенном месте. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.