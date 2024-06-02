В Каменске-Уральском автобус сбил пешехода.

В Каменске-Уральском произошло ДТП 1 июня в 10:00 на улице Коммунальной, около дома № 24. В нем получил травмы 65-летний мужчина, переходящий дорогу в непредназначенном месте. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
— Водитель автобуса «ПАЗ» при движении по улице Коммунальная со стороны улицы Школьная в сторону улицы Слесарей, допустил наезд на пешехода, — рассказали в Госавтоинспекции.
У мужчины, находившегося за рулем автобуса № 4, стаж вождения 24 года. Он был пристегнут ремнем безопасности и за нарушения правил дорожного движения привлекался два раза в этом году. Штрафы водитель оплатил.
На водителя составили административный протокол за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.
Напомним, в Екатеринбурге 31 мая в 13:45 произошло ДТП на улице Краснофлотцев, 39. Водитель УАЗ Профи совершил наезд на 7-летнего мальчика, когда поворачивал на территорию двора.