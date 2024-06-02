Сообщается, что дети утонули, купаясь в необорудованном для этого месте.
«МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!» — говорится в сообщении.
Двое детей утонули в реке Сырдарья в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Сообщается, что дети утонули, купаясь в необорудованном для этого месте.
«МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!» — говорится в сообщении.