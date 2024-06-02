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Двое детей утонули в реке Сырдарья в Кызылординской области

Двое детей утонули в реке Сырдарья в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Источник: Фото пресс-службы МЧС РК

Сообщается, что дети утонули, купаясь в необорудованном для этого месте.

«МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!» — говорится в сообщении.