Бездомный напал на женщину в подъезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Заявление в полицию написала 42-летняя нижегородка. Она рассказала, что это произошло в доме на ул. Страж Революции. У злоумышленника в руке был нож, и он угрожал ей убийством.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч 1. с. 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). 66-летний подозреваемый доставлен в полицию. Ранее он не был судим. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.