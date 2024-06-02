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Бездомный напал на женщину в подъезде в Нижнем Новгороде

Неизвестный угрожал ей ножом.

Бездомный напал на женщину в подъезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Заявление в полицию написала 42-летняя нижегородка. Она рассказала, что это произошло в доме на ул. Страж Революции. У злоумышленника в руке был нож, и он угрожал ей убийством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч 1. с. 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). 66-летний подозреваемый доставлен в полицию. Ранее он не был судим. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.