Три дома сгорели в свердловском поселке 1 июня

Крупный пожар разгорелся поздним вечером 1 июня в поселке Левиха под Кировградом. По данным свердловского МЧС, на улице Мамина Сибиряка на площади 500 квадратных метров горели частный жилой дом, надворные постройки, легковой автомобиль «ВАЗ 2131» и два дома-дачи.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 7 человек, в том числе 5 детей», — рассказали в ведомстве. — В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 14 человек личного состава.
Погасить огонь удалось в час ночи, проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили только к 10 часам утра.