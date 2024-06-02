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Три дома сгорели в свердловском поселке 1 июня

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

Крупный пожар разгорелся поздним вечером 1 июня в поселке Левиха под Кировградом. По данным свердловского МЧС, на улице Мамина Сибиряка на площади 500 квадратных метров горели частный жилой дом, надворные постройки, легковой автомобиль «ВАЗ 2131» и два дома-дачи.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 7 человек, в том числе 5 детей», — рассказали в ведомстве. — В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

Погасить огонь удалось в час ночи, проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили только к 10 часам утра.

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