В Самарской области загорелось административное здание

САМАРА, 2 июн — РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на площади 500 квадратных метров в административном здании в городе Новокуйбышевске Самарской области, сообщило ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале.
«В 9.06 (8.06 мск) 02.06.2024 поступило сообщение, что горит административное здание по адресу: городской округ Новокуйбышевск, улица Молодогвардейская, 14. Пожар на площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.
Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова. По предварительным данным, пострадавших нет.
В тушении пожара задействованы 49 человек и 15 единиц техники.