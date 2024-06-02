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В Самарской области загорелось административное здание

В Новокуйбышевске загорелось административное здание на площади 500 кв метров.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 2 июн — РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на площади 500 квадратных метров в административном здании в городе Новокуйбышевске Самарской области, сообщило ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале.

«В 9.06 (8.06 мск) 02.06.2024 поступило сообщение, что горит административное здание по адресу: городской округ Новокуйбышевск, улица Молодогвардейская, 14. Пожар на площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова. По предварительным данным, пострадавших нет.

В тушении пожара задействованы 49 человек и 15 единиц техники.

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