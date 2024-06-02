Смертельное ДТП произошло в Шымкенте

Парень на скутере попал под колеса грузовика и погиб на месте ДТП.
Как сообщили очевидцы, авария произошла в ночь с 31 мая на 1 июня на проспекте Республики, возле мусульманского кладбища, пишет ИА El.kz со ссылкой на Otyrar.
Водитель автомобиля Forland прижался к обочине правого ряда, вытащил домкрат и стал чинить машину. При этом он включил «аварийку» и выставил знак аварийной остановки.
В какой-то момент на высокой скорости в грузовой автомобиль врезался водитель скутера.
Судя по видео, удар пришелся на голову 20-летнего погибшего несмотря на то, что он был в защитной экипировке.
Врачам, приехавшим на место трагедии, оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.