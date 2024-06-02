Автоугонщик из Копейска спрятался от полицейских в палатке в лесу

ЧП произошло ночью в одном из дворов Копейска, где 56-летний местный житель оставил автомобиль ВАЗ-2104. Утром мужчина обнаружил пропажу автомобиля и обратился в полицию. После опроса свидетелей и очевидцев, стражи порядка обнаружили пропажу за поселком Главный. Тогда они стали прочесывать садовые участки и лесопосадки. Подозреваемый в угоне был найдет в лесу, в палатке.
Выяснилось, что в салон автомобиля он проник через багажник, соединил провода для запуска и поехал кататься. Когда забуксовал, то бросил автомобиль. В ГУ МВД региона рассказали, что им удалось установить причастность мужчины к еще одному угону автомобиля, который он сдал в пункт приема металлолома.