Автоугонщик из Копейска спрятался от полицейских в палатке в лесу

Выяснилось, что в салон автомобиля он проник через багажник, соединил провода для запуска и поехал кататься. Когда забуксовал, то бросил автомобиль. В ГУ МВД региона рассказали, что им удалось установить причастность мужчины к еще одному угону автомобиля, который он сдал в пункт приема металлолома.