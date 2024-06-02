ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

«Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались девять населенных пунктов Херсонской области», — сообщил источник.
Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Цукуры, Алешки, Казачьи Лагеря, Солонцы, Новая Каховка, Таврийск, Любимовка и Первомаевка.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.