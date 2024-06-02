Количество пострадавших от сальмонеллеза калининградцев возросло до 33

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, количество заразившихся сальмонеллезом после употребления в пищу продукции одного из предприятий быстрого питания увеличилось до 33 человек.
В числе заболевших один ребенок и один подросток, 21 инфицированный помещен в инфекционный стационар.
— Причиной распространения инфекции стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуги общественного питания, что подтверждается результатами лабораторных исследований, — подтвердили в надзирающем ведомстве.