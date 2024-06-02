Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество пострадавших от сальмонеллеза калининградцев возросло до 33

Причиной вспышки опасного заболевания стали нарушения в работе предприятия быстрого питания.

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, количество заразившихся сальмонеллезом после употребления в пищу продукции одного из предприятий быстрого питания увеличилось до 33 человек.

В числе заболевших один ребенок и один подросток, 21 инфицированный помещен в инфекционный стационар.

— Причиной распространения инфекции стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуги общественного питания, что подтверждается результатами лабораторных исследований, — подтвердили в надзирающем ведомстве.

здоровье