Пять человек с тяжелыми ожогами доставили в Нижний Новгород из Грозного

По данным МЧС, пострадавших доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).
За время транспортировки их состояние не ухудшилось. На протяжении всего полета пациентов сопровождали медики. Задействованный самолет ИЛ-76 МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.
В ПИМУ уточнили, что состояние всех пациентов оценивается как тяжелое. Женщину и двоих детей врачи были вынуждены ввести с состояние медикаментозного сна. Им проводится искусственная вентиляция легких. Все доставленные из Грозного пациенты пока будут проходить лечение в отделении анестезиологии и реанимации.