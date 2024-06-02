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Пять человек с тяжелыми ожогами доставили в Нижний Новгород из Грозного

Спецборт МЧС России доставил из Грозного в Нижний Новгород четверых детей и взрослую женщину, пострадавших во время пожара в многоквартирном доме 30 мая.

По данным МЧС, пострадавших доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

За время транспортировки их состояние не ухудшилось. На протяжении всего полета пациентов сопровождали медики. Задействованный самолет ИЛ-76 МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.

В ПИМУ уточнили, что состояние всех пациентов оценивается как тяжелое. Женщину и двоих детей врачи были вынуждены ввести с состояние медикаментозного сна. Им проводится искусственная вентиляция легких. Все доставленные из Грозного пациенты пока будут проходить лечение в отделении анестезиологии и реанимации.

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