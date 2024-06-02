Пять человек с тяжелыми ожогами доставили в Нижний Новгород из Грозного

В ПИМУ уточнили, что состояние всех пациентов оценивается как тяжелое. Женщину и двоих детей врачи были вынуждены ввести с состояние медикаментозного сна. Им проводится искусственная вентиляция легких. Все доставленные из Грозного пациенты пока будут проходить лечение в отделении анестезиологии и реанимации.