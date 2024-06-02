СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона*

СК возбудил уголовное дело против Гордона* в марте 2022 года, в июле того же года Басманный суд Москвы заочно арестовал его. Как отмечало следствие, журналист призвал к вооруженному нападению на Россию, применению против нее ядерного оружия и уничтожению российских граждан по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию о «бомбардировках» и «артиллерийских обстрелах» гражданской инфраструктуры и мирного населения Украины со стороны российских войск.