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СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона*

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который распространял публичные призывы к терроризму и фейки о российской армии, сообщили в Следственном комитете.

Источник: © РИА Новости

«Он совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении России», — добавили в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело против Гордона* в марте 2022 года, в июле того же года Басманный суд Москвы заочно арестовал его. Как отмечало следствие, журналист призвал к вооруженному нападению на Россию, применению против нее ядерного оружия и уничтожению российских граждан по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию о «бомбардировках» и «артиллерийских обстрелах» гражданской инфраструктуры и мирного населения Украины со стороны российских войск.

* Признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.

СК
расследование