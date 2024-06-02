Группировка «Север» отразила семь контратак ВСУ в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Север” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Проходы, Гатище, Липцы и Нескучное Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.