Группировка «Запад» нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, военнослужащие «Запада» отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
«ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица “Мста-Б” и боевая машина РСЗО “Град”, — добавили в МО РФ.