Группировка «Запад» нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки

«ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица “Мста-Б” и боевая машина РСЗО “Град”, — добавили в МО РФ.