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Группировка «Запад» нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Военнослужащие группировки «Запад» нанесли поражение четырем украинским бригадам и отразили три контратаки, потери Киева составили до 465 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, военнослужащие «Запада» отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.

«ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица “Мста-Б” и боевая машина РСЗО “Град”, — добавили в МО РФ.