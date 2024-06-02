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Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, 50 беспилотников, противокорабельную ракету «Нептун» и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две оперативно-тактические ракеты “Точка-У”, три управляемые авиационные бомбы “Hammer” производства Франции и противокорабельная ракета “Нептун”, — говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25014 беспилотных летательных аппаратов, 526 зенитных ракетных комплексов, 16228 танков и других боевых бронированных машин, 1327 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22212 единиц специальной военной автомобильной техники.