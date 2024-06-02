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Группировка «Юг» нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Юг» нанесли поражение пяти украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери Киева составили до 290 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Орехово-Василевка, Константиновка, Зализнянское и Перше Травня Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, отражена контратака формирований 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки в ДНР.

«Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ», — добавили в МО РФ.