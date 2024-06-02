В Самарской области произошел пожар в административном здании

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова — «Пожар № 2». Этот ранг присваивается, если имеется дефицит воды, возможностей, машин, оборудования и людей для ликвидации пожара.
«2 июня в 09:06 утра поступило сообщение о том, что загорелось административное здание по адресу: Новокуйбышевск, ул. Молодогвардейская, 14. Для тушения пожара привлекаются 49 человек и 15 единиц техники», — сообщили в МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Позднее в ведомстве уточнили, что в 11:35 огонь локализовали на площади 750 «квадратов». Количество людей и техники на месте ЧП было увеличено — до 68 человек и 22 единиц.