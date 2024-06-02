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В Самарской области произошел пожар в административном здании

Пожар возник в Новокуйбышевске на площади 500 квадратных метров, сообщает Telegram-канал самарского ГУ МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова — «Пожар № 2». Этот ранг присваивается, если имеется дефицит воды, возможностей, машин, оборудования и людей для ликвидации пожара.

«2 июня в 09:06 утра поступило сообщение о том, что загорелось административное здание по адресу: Новокуйбышевск, ул. Молодогвардейская, 14. Для тушения пожара привлекаются 49 человек и 15 единиц техники», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее в ведомстве уточнили, что в 11:35 огонь локализовали на площади 750 «квадратов». Количество людей и техники на месте ЧП было увеличено — до 68 человек и 22 единиц.

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