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Пошел выносить мусор и не вернулся: В Кишиневе пропал 17-летний подросток

Валентин Колесник пропал в субботу, 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе пропал 17-летний подросток: вышел выкинуть мусор и не вернулся.

Вчера, 1 июня, в 22:00 он вышел выбросить мусор и не вернулся.

Согласно информации, Колеснику Валентину 17 лет, он проживает в Кишиневе на улице Язулуй.

Приметы: рост 1,7 м, темные волосы и карие глаза. Парень является аутистом.

В ночь исчезновения подросток был одет в серую футболку, синие джинсы и шлепанцы. Как отмечает поисковый отряд COD, подросток пуглив, может ответить агрессивно.

Всех, кто его видел или владеет какой-то информацией, просят позвонить по номерам: 112 или 079 61 63 81.