Пошел выносить мусор и не вернулся: В Кишиневе пропал 17-летний подросток

В Кишиневе пропал 17-летний подросток: вышел выкинуть мусор и не вернулся.
Вчера, 1 июня, в 22:00 он вышел выбросить мусор и не вернулся.
Согласно информации, Колеснику Валентину 17 лет, он проживает в Кишиневе на улице Язулуй.
Приметы: рост 1,7 м, темные волосы и карие глаза. Парень является аутистом.
В ночь исчезновения подросток был одет в серую футболку, синие джинсы и шлепанцы. Как отмечает поисковый отряд COD, подросток пуглив, может ответить агрессивно.
Всех, кто его видел или владеет какой-то информацией, просят позвонить по номерам: 112 или 079 61 63 81.