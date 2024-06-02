В области Абай девушка пропала на попутном такси

В области Абай ведутся поиски девушки. 2 июня в полицию обратилась жительница Бородулихинского района области Абай. Она сообщила о пропаже своей дочери Досумбековой Динары Галиевны 1994 года рождения.
«26 мая пропавшая девушка выехала в Семей на попутке и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по ее обнаружению».
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Была одета в джинсовую куртку, джинсы, белые кроссовки.
По факту пропажи ведется досудебное расследование. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению, уточнили в департаменте полиции области Абай.