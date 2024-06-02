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В области Абай девушка пропала на попутном такси

Девушка пропала по дороге в Семей на попутном такси, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: РИА "Новости"

В области Абай ведутся поиски девушки. 2 июня в полицию обратилась жительница Бородулихинского района области Абай. Она сообщила о пропаже своей дочери Досумбековой Динары Галиевны 1994 года рождения.

«26 мая пропавшая девушка выехала в Семей на попутке и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по ее обнаружению».

сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Была одета в джинсовую куртку, джинсы, белые кроссовки.

По факту пропажи ведется досудебное расследование. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению, уточнили в департаменте полиции области Абай.