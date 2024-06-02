Авто загорелось в Уральске

Благодаря оперативности пожарных, возгорание удалось ликвидировать за 10 минут.
Причину возгорания сейчас устанавливают, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Жертв и пострадавших нет.
Благодаря оперативности пожарных, возгорание удалось ликвидировать за 10 минут. Причину возгорания сейчас устанавливают, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Жертв и пострадавших нет.
Благодаря оперативности пожарных, возгорание удалось ликвидировать за 10 минут.
Причину возгорания сейчас устанавливают, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Жертв и пострадавших нет.