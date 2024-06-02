Около Эйфелевой башни поставили пять пустых гробов с флагами Франции

По ее данным, пять пустых гробов, «покрытых французскими флагами» и плакатом, были размещены возле Эйфелевой башни со стороны Сены утром в воскресенье. В связи с инцидентом задержаны «болгарин, украинец и немец», которые доставили гробы в центр Парижа на фургоне, сообщает издание.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Франция уже на следующей неделе может направить на Украину военных инструкторов, несмотря на опасения некоторых союзников относительно того, что это решение рискует привести к прямому конфликту с Россией. По его данным, на начальном этапе Париж может направить ограниченное число инструкторов, а затем планирует послать на Украину несколько сотен специалистов. По информации источников агентства, эта миссия не будет действовать под эгидой ЕС или НАТО.
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский 27 мая подписал документы, которые позволят французским инструкторам посетить учебные центры на Украине. Он выразил надежду, что к инициативе Парижа присоединятся и другие западные партнеры Киева. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб европейских стран уже работают на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.