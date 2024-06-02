Около Эйфелевой башни поставили пять пустых гробов с флагами Франции

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Франция уже на следующей неделе может направить на Украину военных инструкторов, несмотря на опасения некоторых союзников относительно того, что это решение рискует привести к прямому конфликту с Россией. По его данным, на начальном этапе Париж может направить ограниченное число инструкторов, а затем планирует послать на Украину несколько сотен специалистов. По информации источников агентства, эта миссия не будет действовать под эгидой ЕС или НАТО.