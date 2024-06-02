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В Башкирии мужчина заблудился в лесу и провел там двое суток

30 мая в 10:00 в селе Белянка Белокатайского района республики 60-летний мужчина отправился собирать черемшу и заблудился. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Родственники потерявшегося обратились в экстренные службы. В поисках участвовали 24 местных жителей, 11 сотрудников полиции, в том числе 5 спасателей ведомства.

Вчера, 1 июня, в 7:55 поступило сообщение, что мужчина самостоятельно вернулся домой.