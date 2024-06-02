С приходом тепла в Свердловской области усилились лесные пожары

В ведомстве сообщили, что на сегодня существует три лесных очага возгорания на площади 1,6 га. Судя по скриншоту с сайта «Аэрокосмоса», наиболее серьезные возгорания в районе городов Реж и Ревда. Всего же с начала года в свердловских лесах произошел 91 лесной пожар на площади 498,77 га.
Завтра в Свердловской области ожидается жаркая погода до 30 градусов. При этом МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 м/с. Такая погода может способствовать распространению новых лесных пожаров. Поэтому свердловчан призывают к бдительности, особенно на природе.
Ранее ЕАН писал, что в Свердловской области власти ввели запрет на посещение лесов. Такое решение было принято на заседании правительства, чтобы не ухудшать ситуацию с лесными пожарами, сообщает департамент информационной политики региона.
«До 21 июня текущего года будет установлено ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, находящиеся на землях лесного фонда региона и на земельных участках, являющихся областной собственностью. Данное ограничение не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Естественно, при условии соблюдения правил пожарной безопасности», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.
Сотрудники лесничеств распространят эту информацию по территории лесного фонда. Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами, на въездах в лес будут организованы КПП.
Напомним, особый противопожарный режим установлен в Свердловской области с 12 апреля. За нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы:
— для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей; виновникам пожара — от 40 до 50 тыс. рублей;
— для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей;
— для предпринимателей без юрлица — от 60 до 80 тыс. рублей;
— для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. рублей.
В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны