С приходом тепла в Свердловской области усилились лесные пожары

В ведомстве сообщили, что на сегодня существует три лесных очага возгорания на площади 1,6 га. Судя по скриншоту с сайта «Аэрокосмоса», наиболее серьезные возгорания в районе городов Реж и Ревда. Всего же с начала года в свердловских лесах произошел 91 лесной пожар на площади 498,77 га.