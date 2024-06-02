В Калининградской области завели дело после вспышки сальмонеллеза

КАЛИНИНГРАД, 2 июн — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту заболевания сальмонеллезом 33 человек после употребления продукции фирмы по доставке здорового питания, сообщает пресс-служба регионального СК.
В пятницу власти Калининградской области сообщили о вспышке сальмонеллеза в регионе, в течение суток к медикам обратились 15 человек, которые перед этим заказывали продукцию здорового питания в «Доставке правильного питания в Калининградской области Musli39», в воскресенье региональный Роспотребнадзор сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 33, в том числе один ребенок и один подросток, 21 заболевший получает лечение в инфекционном стационаре.
«В следственном отделе по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В рамках расследования выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы региональной прокуратуры, ведомство также начало проверку по информации о массовом отравлении граждан.
«Прокуратура Калининградской области проводит проверку по информации о групповой заболеваемости среди граждан. По предварительной информации, у 33 человек, употреблявших пищевую продукцию предприятия по доставке правильного питания, диагностирована кишечная инфекция», — сообщает пресс-служба.
Ранее специалистами управления Роспотребнадзора по Калининградской области проведена проверка предприятия. Выявлены грубые нарушения санитарного законодательства в части хранения продукции, условий ее приготовления, нарушение технологических процессов, санитарного содержания пищеблока, мытья посуды. Специалисты санэпидемслужбы сообщили, что к приготовлению продукции и ее доставке привлечены лица, не имеющие медицинских книжек и не проходившие медицинское обследование.
Региональный минздрав и управление Роспотребнадзора обратились к жителям Калининградской области, которые заказывали продукцию в предприятии общепита Musli39, с просьбой при появлении симптомов заболевания — резком повышении температуры, боли в области живота, диареи, тошноты, рвоты, — незамедлительно обращаться за медицинской помощью.