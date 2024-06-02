В Калининградской области завели дело после вспышки сальмонеллеза

В пятницу власти Калининградской области сообщили о вспышке сальмонеллеза в регионе, в течение суток к медикам обратились 15 человек, которые перед этим заказывали продукцию здорового питания в «Доставке правильного питания в Калининградской области Musli39», в воскресенье региональный Роспотребнадзор сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 33, в том числе один ребенок и один подросток, 21 заболевший получает лечение в инфекционном стационаре.