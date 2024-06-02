Хулиганы ослепили лазером пилотов самолета, летящего над Самарой

Вечером 1 июня, в 22.24 по местному времени, экипаж воздушного судна авиакомпании «Победа», при заходе на посадку в Курумоче чуть не ослеп. Кабину пилотов осветили зеленым лучом лазера, примерно на высоте в 4,5 километра. Капитан воздушного судна принял решение продолжать маневр и успешно посадил борт, летевший из Москвы в Самару.
О случившемся были немедленно проинформированы сотрудники ФСБ и линейного отдела МВД. Нарушителей ищут, им грозит уголовное дело, по ст. 267.1 УК РФ (преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта), срок — до двух лет или штраф до 300 тысяч рублей. Ответственность за подобные «Шалости» наступает с 16 лет.
В этот же день в небе над Самарой случился еще один инцидент. В 17.40 по местному времени экипаж воздушного судна зафиксировал ложное срабатывание GPWS SID REDMI. Командир принял решение следовать дальше и успешно посадил самолет в Курумоче. Рейс также был московский.