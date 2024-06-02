Хулиганы ослепили лазером пилотов самолета, летящего над Самарой

О случившемся были немедленно проинформированы сотрудники ФСБ и линейного отдела МВД. Нарушителей ищут, им грозит уголовное дело, по ст. 267.1 УК РФ (преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта), срок — до двух лет или штраф до 300 тысяч рублей. Ответственность за подобные «Шалости» наступает с 16 лет.