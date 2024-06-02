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Вся Южная Осетия осталась без света

Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП), сообщила пресс-служба МЧС республики в телеграм-канале. Авария произошла в Дзауском районе, на место выехали спасатели для установления причин ЧП. Электричество в республику поступает из России.

Источник: Reuters

«Из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе республика осталась без электричества», — говорится в сообщении.

На место выехали сотрудники МЧС для установления причин аварии, добавили в ведомстве.

Последний раз в республике фиксировали отключение электричества в апреле из-за повреждения опоры линии электропередачи в результате схода селя.

Осенью 2023 года Южная Осетия оказалась без электроснабжения после урагана, прошедшего по югу России. Электричество отключилось после того, как в Северной Осетии на фоне непогоды было обесточено несколько подстанций. Тогда порывы ветра в регионе усилились до 30−32 м/с.

Электроэнергия в республику поступает из России по ЛЭП, проходящей по территории Северной Осетии. Население республики периодически остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП по причине непогоды в горах. Всего в Южной Осетии живут немногим более 50 тыс. человек.

МЧС