Вся Южная Осетия осталась без света

Осенью 2023 года Южная Осетия оказалась без электроснабжения после урагана, прошедшего по югу России. Электричество отключилось после того, как в Северной Осетии на фоне непогоды было обесточено несколько подстанций. Тогда порывы ветра в регионе усилились до 30−32 м/с.