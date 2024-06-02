На Украине зафиксировали повреждение портовой инфраструктуры

Ночью 2 июня украинское издание «Общественное» сообщило, что в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) произошли несколько взрывов. В то же время в нескольких областях Украины, включая Одесскую и Николаевскую, сработали сирены воздушной тревоги. Кроме того, особый режим объявили на территории Харьковской области.