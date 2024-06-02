Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ

«Один из парней погибших находился практически под носом у позиций противника. И когда я добрался до него, сверху каким-то образом вдруг налетел рой “птичек” противника. Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, каким чудом, но “птички” не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — рассказал он.