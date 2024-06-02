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Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ

Российский боец с позывным Адлер рассказал о том, как избежал атаки целого «роя» украинских дронов. Интервью с военнослужащим 2 июня опубликовало Минобороны РФ. Военный поделился, что ему удалось обмануть операторов украинских дронов во время эвакуации тел погибших воинов.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Один из парней погибших находился практически под носом у позиций противника. И когда я добрался до него, сверху каким-то образом вдруг налетел рой “птичек” противника. Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, каким чудом, но “птички” не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — рассказал он.

После этого к Адлеру на помощь пришли товарищи.

По словам мужчины, сейчас он служит замкомандира батальона «Кубань Z».

В мае Адлер посещал Москву, где принял участие в параде Победы на Красной площади. По словам самого военнослужащего, ощущения были непередаваемые, отмечает «Газета.Ru». Также он поделился планами издать повесть о ходе специальной военной операции.

Ранее, 26 мая, в Минобороны рассказали о заслугах гвардии младшего сержанта Дмитрия Котова, который, находясь на пункте визуального наблюдения, первым увидел беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, приближавшийся к позициям российских войск, и сбил его с помощью средства радиоэлектронной борьбы. Дрон упал, не долетев до охраняемых объектов, и сдетонировал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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