Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ

«Один из парней погибших находился практически под носом у позиций противника. И когда я добрался до него, сверху каким-то образом вдруг налетел рой “птичек” противника. Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, каким чудом, но “птички” не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — рассказал он.
После этого к Адлеру на помощь пришли товарищи.
По словам мужчины, сейчас он служит замкомандира батальона «Кубань Z».
В мае Адлер посещал Москву, где принял участие в параде Победы на Красной площади. По словам самого военнослужащего, ощущения были непередаваемые, отмечает «Газета.Ru». Также он поделился планами издать повесть о ходе специальной военной операции.
Ранее, 26 мая, в Минобороны рассказали о заслугах гвардии младшего сержанта Дмитрия Котова, который, находясь на пункте визуального наблюдения, первым увидел беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, приближавшийся к позициям российских войск, и сбил его с помощью средства радиоэлектронной борьбы. Дрон упал, не долетев до охраняемых объектов, и сдетонировал.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».