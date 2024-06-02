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Севастополь простился с бойцом СВО

В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, старшего оператора штурмового отряда «Шторм V» Константина Хохрина.

Источник: МК.RU Крым

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Боец родился и вырос в Севастополе. Учился здесь же, но был осужден за нетяжкое преступление в 2021 году.

Константин был и до конца оставался патриотом, он не единожды пытался уйти защищать свою страну с оружием в руках. После оформления всех необходимых документов заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО.

Службу проходил в гвардейском мотострелковом соединении, воевал умело и инициативно, достойно выполняя все задачи, поставленные командованием.

Погиб на Авдеевском направлении.