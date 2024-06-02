Милиция рассказала о семье выпавшей из окна 11 этажа полуторогодовалой девочки. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что в комнате общежития ребенок поднялся на кровать, которая стояла вплотную к подоконнику. Девочка встала рядом с открытым на проветривание окном, а затем реками оперлась на москитную сетка, которая не выдержала веса ребенка.
Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД Николай Пашкевич уточнил:
— В июле девочке должно было исполниться два года, она была единственным ребенком в семье.
Он добавил, что родители ребенка среднего возраста, они характеризуются положительно и не состоят на милицейских учетах. Пашкевич заметил, что это нужно знать для того, чтобы понимать, что трагедия произошла в благополучной семье. По его словам, мать девочки была в комнате вместе с ней, но не успела среагировать на маневр ребенка.