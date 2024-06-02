Милиция рассказала о семье выпавшей из окна 11 этажа полуторогодовалой девочки

Он добавил, что родители ребенка среднего возраста, они характеризуются положительно и не состоят на милицейских учетах. Пашкевич заметил, что это нужно знать для того, чтобы понимать, что трагедия произошла в благополучной семье. По его словам, мать девочки была в комнате вместе с ней, но не успела среагировать на маневр ребенка.