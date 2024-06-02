Режим повышенной готовности: в Тарасовском районе пожар тушат в 8 км от населенного пункта

«На территории Тарасовского района введен режим повышенной готовности, население оповещено о потенциальной опасности. Казаки-добровольцы обеспечивают охрану населенного пункта Ефремово-Степановка, который находится в 8 км от лесного пожара», — пишет источник.
Известно, что пламя поднялось на вершины деревьев. Площадь верхового пожара составляет около 60 га. Всего огонь охватил более 123 га, на этой площади возгорание локализовали.
«Тушение осложняет жаркая и сухая погода… В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. Сил и средств достаточно, чтобы бороться с огнем», — цитирует портал слова заместителя губернатора Сергея Бодрякова.