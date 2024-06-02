Умер бывший замглавы МИД Анатолий Потапов

«Первого июня на 82-м году жизни после скоротечной болезни не стало чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Викторовича Потапова», — написала Захарова.
Она уточнила, что Потапов «в разные периоды жизни» был послом России в Болгарии, заместителем министра иностранных дел РФ и «занимал руководящие посты в администрации президента».
«Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником-посланником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Алексеевича Рогачева взялся за дело. Потом, спустя годы, мы стали коллегами. Хороший человек, надежный товарищ, профессионал своего дела. Светлая память!», — добавила Захарова.
К своему сообщению она прикрепила фото обращения действующего посла РФ в Болгарии Элеоноры Митрофановой к родным и близким покойного. Выражая соболезнования, посол отметила, что Потапов на посту в Болгарии смог сохранить «добрые отношения» между народами двух стран «в не самые простые годы, пришедшиеся на вступление страны (Болгарии -ред.) в НАТО и ЕС».