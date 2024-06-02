Умер бывший замглавы МИД Анатолий Потапов

«Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником-посланником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Алексеевича Рогачева взялся за дело. Потом, спустя годы, мы стали коллегами. Хороший человек, надежный товарищ, профессионал своего дела. Светлая память!», — добавила Захарова.