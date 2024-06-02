Средства ПВО перехватили ракету «Нептун» и три БПЛА над Белгородской областью

Перед этим еще два украинских дрона были ликвидированы около 16:00. Также российские ПВО уничтожили украинские дроны на территории области в 14:30, в 14:05 и в 12:00. Минобороны сообщило о трех сбитых БПЛА над регионом с 08:00 до 08:30. Кроме того, над Белгородом был сбит реактивный снаряд РСЗО «Ольха».