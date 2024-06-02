Средства ПВО перехватили ракету «Нептун» и три БПЛА над Белгородской областью

«Дежурными средствами ПВО одна ПКР “Нептун” и три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении военного ведомства.
Попытка атаки была пресечена с 16:05 до 16:20 мск.
Перед этим еще два украинских дрона были ликвидированы около 16:00. Также российские ПВО уничтожили украинские дроны на территории области в 14:30, в 14:05 и в 12:00. Минобороны сообщило о трех сбитых БПЛА над регионом с 08:00 до 08:30. Кроме того, над Белгородом был сбит реактивный снаряд РСЗО «Ольха».
Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино шесть мирных жителей пострадали.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.