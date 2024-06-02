В Уфе подвели итоги 65-го дня поисков 14-летнего Дамира Адигамова

В Уфе завершился 65-й день поисков 14-летнего Дамира Адигамова, который 30 марта пропал со своим 13-летним другом во время прогулки в лесу недалеко от реки Белой.
Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, за сегодняшний день в поисках Дамира было обследовано 64 километра акватории Белой и береговой линии. К сожалению, поиски пока результата не принесли.
Напомним, в конце мая, на берегу Белой около парка Победы в Уфе было обнаружено тело друга Дамира, с которым он пропал. Его искали в общей сложности два месяца.
По факту исчезновения детей было заведено уголовное дело, его расследованием занимается Следком по Башкирии.